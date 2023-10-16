В ООН осудили действия Израиля в Газе

В отчете, подготовленном независимой комиссией Организации Объединенных Наций (ООН) в ходе расследования событий, произошедших в Израиле и на палестинских территориях с момента мая 2021 по август 2023 года, отмечается, что избыточные атаки со стороны Израиля в секторе Газа признаются актом военного преступления, сообщает РИА Новости.

В тексте документа подчеркивается его значимость и своевременность, и следует отметить, что отчет был завершен до последней волны насилия, охватывая период с мая 2021 года по август 2023 года.

Отчет также выделяет, что масштаб ущерба, нанесенный израильскими военными операциями в секторе Газа, был несоразмерным в сравнении с военными целями. Это делает действия Израиля военным преступлением.

Кроме того, ООН добавляет, что запрет на поставки гуманитарной помощи в сектор Газа является нарушением международного права.

В предшествующих событиях Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы разведки палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Седьмого октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили начало операции под названием "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив множество военной техники и свыше сотни заложников. Под этим фоном премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о нахождении страны в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название "Железные мечи", и одной из ее целей стала ликвидация движения ХАМАС. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по множеству объектов ХАМАС в секторе Газа, и Совет национальной безопасности Израиля решил приостановить поставки воды, продовольствия, товаров, электроэнергии и топлива в этот сектор.