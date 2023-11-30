На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялась свадьба инженера-конструктора и аэрографа от Ракетно-космического центра "Прогресс".
Космонавты, включая Олега Кононенко, поздравили молодоженов, выражая пожелания успехов в "космическом путешествии".
Это уникальное событие украсило форум "Россия", представляющий достижения всех 89 российских регионов.
Дипломаты США на Ближнем Востоке предупреждают об ущербе для репутации страны в связи с позицией по конфликту
Сотрудники внешнеполитического ведомства выражают обеспокоенность "серьезным вредом".
Израиль обещает продолжить войну в секторе Газа до окончательной победы над ХАМАС
Галант выразил благодарность США.
Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща
Первая в России технология регенерации хрящевой ткани для лечения остеоартрозов проходит последние испытания и готова к широкому применению, заявил замгендиректора АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.
Названа самая вкусная еда для человека
Самой вкусной для людей признана еда с равным содержанием жиров и углеводов, следует из исследования университета Бристоля. Ученые опровергли предположение, что высокая калорийность делает пищу более желанной.