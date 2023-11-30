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  • Опубликована вчера в 22:36

Космическая сказка: свадьба инженера и аэрографа на фоне МКС во время Выставки-Форума "Россия"

На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялась свадьба инженера-конструктора и аэрографа от Ракетно-космического центра "Прогресс".

Космонавты, включая Олега Кононенко, поздравили молодоженов, выражая пожелания успехов в "космическом путешествии".

Это уникальное событие украсило форум "Россия", представляющий достижения всех 89 российских регионов.

Мир

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Израиль обещает продолжить войну в секторе Газа до окончательной победы над ХАМАС

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Общество

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Названа самая вкусная еда для человека

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