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В Москве умерла оставленная матерью без присмотра годовалая девочка
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  • Опубликована сегодня в 17:25

В Москве умерла оставленная матерью без присмотра годовалая девочка

Прокуратура Москвы начала доследственную проверку в связи с гибелью годовалого ребенка, оставленного без присмотра в ванной матерью, сообщают "Аргументы и факты".

Молодая женщина оставила дочь на короткое время в ванной во время купания, после чего вернулась и обнаружила, что ребенок не дышит. Несмотря на оперативное вмешательство бригады скорой помощи, ребенок скончался.

Происшествие зафиксировано на востоке столицы. Возбуждено дело для проведения проверки в рамках установления обстоятельств случившегося.

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