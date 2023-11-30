В Москве умерла оставленная матерью без присмотра годовалая девочка

Прокуратура Москвы начала доследственную проверку в связи с гибелью годовалого ребенка, оставленного без присмотра в ванной матерью, сообщают "Аргументы и факты".

Молодая женщина оставила дочь на короткое время в ванной во время купания, после чего вернулась и обнаружила, что ребенок не дышит. Несмотря на оперативное вмешательство бригады скорой помощи, ребенок скончался.

Происшествие зафиксировано на востоке столицы. Возбуждено дело для проведения проверки в рамках установления обстоятельств случившегося.