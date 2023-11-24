Скончался заслуженный артист России Сергей Владимирович Руднев

23 ноября на 89-м году жизни скончался выдающийся артист РСФСР, балетмейстер и режиссер Сергей Владимирович Руднев, сообщает "Российская газета".

Сергей Владимирович начал свою карьеру как солист ансамбля Воронежского военного округа, а затем стал балетмейстером знаменитого Красноярского государственного ансамбля танца Сибири имени Годенко. Он также руководил Амурским народным хором и был художественным руководителем хореографических коллективов "Русь", "Родина", "Топотуха" и "Мы — Воронежцы!".

Руднев был одним из основателей ассоциации балетмейстеров "Терпсихора" и организовывал традиционные праздники "Беречь красоту русского танца". Его великий талант был отмечен престижными наградами, включая премию министерства культуры РФ "Душа России", Гран-при "Лучший балетмейстер России" и звание "Хореограф года" по версии Общероссийской танцевальной организации. Множество его постановок стали частью сокровищницы хореографии.

Церемония прощания с выдающимся артистом состоится в субботу, 25 ноября, в 11:40 в часовне Левобережного кладбища по адресу: улица Димитрова, 149 Б.