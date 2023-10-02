В Ульяновске школьники выпрыгнули из окон из-за угрозы теракта и были травмированы

Трое школьников решили прыгнуть из окна в ульяновской школе после ложного сигнала о теракте. Эти дети были доставлены в больницу с серьезными травмами.
Инцидент произошел в одной из школ Ульяновска во время проведения урока, когда сработала сигнализация. Трое учеников, находившихся в тот момент в классе, решили выбраться из окна на втором этаже из-за звука сирены. По информации одного из источников, учащиеся не столько испугались сигнализации, сколько ученика, который бегал по коридору и кричал о теракте.
В результате инцидента, одна девочка сломала ногу, у одного из мальчиков было подозрение на перелом пятки, и их отправили в госпиталь. Еще один школьник получил синяки. Эту информацию сообщает Telegram-канал Shot.
Дети, пострадавшие в результате происшествия, находятся в возрасте 11 лет, как уточняет Telegram-канал "112". Также стало известно, что тревожный сигнал сработал из-за короткого замыкания.
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