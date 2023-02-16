Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что переговоры были инициированы украинской стороной. Лидеры двух стран обсудили вопросы, касающиеся гуманитарных связей между двумя странами.
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