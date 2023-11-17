Несколько преступников открыли стрельбу возле банка в центре Москвы и похитили около 300 миллионов рублей у частных обнальщиков, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на РИА Новости.

"По данным источника, неизвестные подъехали к курьерам, перевозившим около 300 миллионов рублей, на Пресненском валу на автомобиле. Они открыли стрельбу и затем похитили деньги", — сообщил представитель агентства.

По предварительной информации, произошли несколько выстрелов, пострадал один человек. После инцидента преступники забрали сумку с крупной суммой денег и скрылись на автомобиле "Мерседес". В столице объявлен план-перехват, сообщает Telegram-канал Shot.