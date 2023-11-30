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В Москве уроженец Украины ударил посетителя боулинга ножом из-за неприязни
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  • Опубликована сегодня в 19:27

В Москве уроженец Украины ударил посетителя боулинга ножом из-за неприязни

В результате конфликта в московском боулинге, возникшего из-за разногласий между 21-летним посетителем и 35-летним уроженцем Украины, последний внезапно атаковал молодого человека, сообщает Telegram-канал SHOT.

В ходе стычки мужчина достал нож и дважды ударил им в лоб, а также один раз по руке. Пострадавшего экстренно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел в боулинге ТЦ "Новомосковский" на улице Хабарова. Полицейские оперативно задержали нападавшего, который заявил, что использовал нож из-за внезапной неприязни к пострадавшему. В данный момент нападавший находится под следствием.

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