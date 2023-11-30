В результате конфликта в московском боулинге, возникшего из-за разногласий между 21-летним посетителем и 35-летним уроженцем Украины, последний внезапно атаковал молодого человека, сообщает Telegram-канал SHOT.
В ходе стычки мужчина достал нож и дважды ударил им в лоб, а также один раз по руке. Пострадавшего экстренно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.
Инцидент произошел в боулинге ТЦ "Новомосковский" на улице Хабарова. Полицейские оперативно задержали нападавшего, который заявил, что использовал нож из-за внезапной неприязни к пострадавшему. В данный момент нападавший находится под следствием.
В Италия из-за глобального потепления урожай вина упадёт на 20%
Влияние изменения климата на сельское хозяйство Италии становится все более очевидным, подтверждено исследованием Coldiretti.
В Дании выведут из оборота купюры номиналом в 1 тыс. крон до 31 мая 2025 года
Центральный банк Дании объявил о выведении из обращения купюр номиналом в 1 тыс. крон ($146,28) после 31 мая 2025 года.
Глава Республики Крым объявил о назначении денежной компенсации пострадавшим из-за шторма
В связи с последствиями стихии, прокатившейся по территории Республики Крым, глава региона Сергей Аксенов объявил о предоставлении жителям денежной компенсаций.
В Воронеже представили восстановленные с помощью нейросетей картины
В результате использования нейросетей специалисты смогли воссоздать 14 произведений из коллекции художественного музея Воронежской области.