В результате конфликта в московском боулинге, возникшего из-за разногласий между 21-летним посетителем и 35-летним уроженцем Украины, последний внезапно атаковал молодого человека, сообщает Telegram-канал SHOT.

В ходе стычки мужчина достал нож и дважды ударил им в лоб, а также один раз по руке. Пострадавшего экстренно госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел в боулинге ТЦ "Новомосковский" на улице Хабарова. Полицейские оперативно задержали нападавшего, который заявил, что использовал нож из-за внезапной неприязни к пострадавшему. В данный момент нападавший находится под следствием.