Аналитики из издания New York Times опубликовали исследование, в котором предпочли для Украины вариант потери Донбасса и Крыма.
Исследователи полагают, что возвращение Крыма и Донбасса военным путём для Украины военным путём маловероятно. Они считают более предпочтительным, когда Украина, пусть и утратив Донбасс и Крым, сможет пройти процесс евроинтеграции. Альтернативой этому варианту авторы считают полное поражение Украины с непредскащуемыми словами.
"Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но сможет удержать бóльшую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться в Европу. Это гораздо лучше, чем безоговорочное поражение".
Российские власти неоднократно подчёркивали, что Украинский кризис неправильно сводить только к узкорегиональному территориальному спору, что он должен решаться в общем контексте новой системы безопасности в Европе взамен прежней, которая привела к созданию неприемлемых рисков для России.
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