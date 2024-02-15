Водители украинских грузовиков устроили акцию протеста в польском городе Перемышле, перекрыв одну из дорог. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По информации издания, водители украинских фур ранее застряли в Польше из-за блокады местными фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной, в результате чего устроили акцию протеста. Также издание опубликовано видео, на котором видно, как десятки человек на одной из дорог города ходят по пешеходному переходу, что полностью блокирует движение транспорта.

9 февраля в Польше одновременно начались протесты фермеров. В частности, они требуют ограничить или полностью запретить ввоз сельхозпродукции с Украины и усилить поддержку местнного животноводства. Ранее представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что фермеры в Польше перекрыли проезд для украинских фур через шесть пунктов пропуска на границе.