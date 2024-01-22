Украина установила сроки выполнения условий для вступления в ЕС

В ближайшие несколько лет Украина, по мнению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, способна выполнить все необходимые условия для присоединения к Европейскому союзу (ЕС). Она высказала это предположение в интервью французскому журналу Le Point, подчеркнув, что стране потребовалось всего несколько лет на выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС, в то время как на этот процесс ранее ушло десять лет.

Стефанишина отметила, что окончательное решение о присоединении Украины к Евросоюзу не зависит от Киева. Ранее Вера Йоурова, вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности, высказала мнение, что этот процесс займет годы. Однако Каролине Эдтштадлер, министр по делам ЕС и по конституционным вопросам Австрии, ранее высказала скептицизм относительно возможности вступления Украины и Молдавии в ЕС в ближайшие годы.