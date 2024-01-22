Сийярто обвинил Евросоюз в "военном психозе" по вопросу Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предвидит сложные обсуждения в Европейском союзе (ЕС) относительно предоставления помощи Украине, подчеркивая, что политическое единство находится в состоянии "военного психоза". Эта информация появилась на его странице в Facebook* (владелец компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза.
Сийярто прогнозирует острой дискуссии из-за того, что в Брюсселе, по его словам, сторонники военного решения предлагают обязательства по поставкам вооружений в Украину на многие годы вперед, на сумму до 5 миллиардов евро. "Новый год, но военный психоз остается тем же", — отметил он.
Он подчеркнул, что конфликт между Москвой и Киевом не имеет военного решения, и выразил удивление, как можно не замечать и не понимать этого. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что продолжение военного противостояния приведет только к разрушению и потерям.
Ранее Сийярто заявил, что в текущем году Венгрия намерена бороться за то, чтобы лидеры стран Европейского союза "открыли глаза" на свои ошибки и смогли их исправить.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что стратегия Евросоюза в отношении конфликта на Украине потерпела неудачу, и предложил искать альтернативный план действий, поскольку, по его мнению, победить Россию не удастся.
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