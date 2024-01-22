Российская Федерация, как сообщается в американском журнале Foreign Affairs, находится в лучшем положении в конфликте с Украиной. Автор статьи отмечает, что Россия успешно пересмотрела свою стратегию, и в результате "сейчас события развиваются в ее пользу".

Статья указывает, что Россия опережает конкурентов в области инноваций, в то время как Украина активно пытается сохранить поток военной поддержки от своих внешних союзников. Обозреватель подчеркивает необходимость для Украины и ее союзников "вложиться в разработку и внедрение технологий, способных противостоять новым опасным российским беспилотным летательным аппаратам".

Журнал также отмечает, что Вооруженные силы России активно используют средства радиоэлектронной борьбы, что позволяет им подавлять сигналы беспилотных аппаратов противника. С другой стороны, у Вооруженных сил Украины есть такая возможность только у "ограниченного числа подразделений".

Автор статьи добавляет, что большинство поставляемого западными странами вооружения плохо справляется с российскими зенитными системами и электронными атаками. Ранее бывший директор по анализу России в ЦРУ, Джордж Биби, выразил мнение о том, что преимущество российских войск перед Вооруженными силами Украины будет продолжать увеличиваться.