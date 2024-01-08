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МО РФ: ВСУ потеряли на херсонском направлении до 60 военных
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  • Опубликована сегодня в 13:36

МО РФ: ВСУ потеряли на херсонском направлении до 60 военных

Силы обороны Украины (СОУ) за последние 24 часа понесли значительные потери на направлении в Херсоне, где было утрачено до 60 военных, а также повреждены пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

"Противник потерял более 60 военнослужащих, убитых и раненых, а также 3 автомобиля. Пострадали пункт управления БПЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ", — говорится в официальном заявлении.

По данным Минобороны РФ, в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области подразделения группировки войск "Днепр" нанесли удар по живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты и 121-й бригады территориальной обороны на правом берегу Днепра, сообщает ТАСС.

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