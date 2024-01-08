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Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
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  • Опубликована сегодня в 12:34

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

В четырех областях Украины объявлен режим предупреждения об угрозе с воздуха, как сообщают данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены в настоящее время предупреждают о возможной опасности в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Ранее воздушная тревога охватывала всю территорию Украины и продолжалась чуть более двух часов, сообщает ТАСС.

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