Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

В четырех областях Украины объявлен режим предупреждения об угрозе с воздуха, как сообщают данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены в настоящее время предупреждают о возможной опасности в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Ранее воздушная тревога охватывала всю территорию Украины и продолжалась чуть более двух часов, сообщает ТАСС.
Маск опроверг слухи о том, что он употребляет наркотики
Американский бизнесмен и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опровергнул ранее появившиеся в СМИ слухи о его употреблении наркотиков.
Сохранения геополитической премии в цене нефти в 2024 году ожидают эксперты
Геополитическая премия, определяющая стоимость нефти, сохранится в 2024 году из-за территориальных споров в нефтедобывающих регионах, при этом риски геополитики будут играть ключевую роль в ограничении предложения.
В восьми основных международных олимпиадах в 2024 году примут участие школьники из России
Российские школьники в 2024 году примут участие в восьми основных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, которые проходят в шести различных странах.
Каникулы в школах Горно-Алтайска продлили из-за ОРВИ и коклюша
Власти Горно-Алтайска приняли решение продлить новогодние каникулы в восьми школах региона до 10 января, а в еще двух школах — до 15 января.