Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

В четырех областях Украины объявлен режим предупреждения об угрозе с воздуха, как сообщают данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены в настоящее время предупреждают о возможной опасности в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Ранее воздушная тревога охватывала всю территорию Украины и продолжалась чуть более двух часов, сообщает ТАСС.