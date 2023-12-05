Курс нацвалюты до рекордных 36,69 гривны за $1 девальвировал Нацбанк Украины

На межбанковских торгах Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны до исторического минимума - 36,69 гривны за один доллар, как сообщает украинское издание "Страна".

День ранее курс составлял 36,58 гривны за доллар, и с июля 2022 года по октябрь текущего года держался на уровне 36,5686.3 октября Нацбанк анонсировал введение управляемого гибкого курса гривны, подчеркнув, что будет следить за стабильностью валютного курса, избегая резких колебаний гривны, и стремясь уменьшить разрыв между официальным и рыночным курсами, сообщает ТАСС.

Тем не менее, средний курс доллара в обменных пунктах в октябре превышал отметку в 40 гривен. С начала 2022 года Нацбанк удерживал курс гривны к доллару на уровне 29,25 гривны, предпринимая уникальные шаги, такие как еженедельные продажи валюты на сумму до $1 млрд. Однако с 21 июля 2022 года Нацбанку пришлось провести девальвацию гривны на 25%.