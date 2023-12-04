Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают ситуацию в Украине сложной, учитывая, что выделенные американской администрацией средства на поддержку Киева скоро иссякнут. Информация передается РИА Новости.

Миллер отметил, что положение на передовой действительно трудное. Он выразил беспокойство относительно запроса на дополнительное финансирование, пояснив, что объем средств быстро уменьшается. По его словам, более 97% от общей суммы, изначально выделенной Конгрессом США президенту Джо Байдену, уже израсходованы.

"Остается совсем немного", — добавил Миллер.

Ранее на призыв администрации США ускорить согласование помощи Украине, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопрос будет рассматриваться только вместе с выделением средств на обеспечение безопасности на границе с Мексикой.

Предупреждение о том, что конфликт в Украине завершится победой России, было высказано бывшим советником по нацбезопасности экс-президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном. Он отметил, что это может произойти, если Соединенные Штаты прекратят предоставление необходимой поддержки Киеву.