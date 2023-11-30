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Самый большой флаг Украины снова порван ветром
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  • Опубликована сегодня в 20:50

Самый большой флаг Украины снова порван ветром

Ветер вновь разорвал крупнейший флаг Украины, установленный на флагштоке в Киеве рядом с памятником "Родина-мать". Это уже второй случай с полотнищем на этой неделе, сообщает ТАСС.

В начале недели сильный порыв разорвал на две части флаг размером 16 м на 24 м, развевающийся на 90-метровом флагштоке. Киевская мэрия в настоящее время воздерживается от комментариев по поводу этого инцидента.

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