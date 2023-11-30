Самый большой флаг Украины снова порван ветром

Ветер вновь разорвал крупнейший флаг Украины, установленный на флагштоке в Киеве рядом с памятником "Родина-мать". Это уже второй случай с полотнищем на этой неделе, сообщает ТАСС.
В начале недели сильный порыв разорвал на две части флаг размером 16 м на 24 м, развевающийся на 90-метровом флагштоке. Киевская мэрия в настоящее время воздерживается от комментариев по поводу этого инцидента.
В Италия из-за глобального потепления урожай вина упадёт на 20%
Влияние изменения климата на сельское хозяйство Италии становится все более очевидным, подтверждено исследованием Coldiretti.
В Дании выведут из оборота купюры номиналом в 1 тыс. крон до 31 мая 2025 года
Центральный банк Дании объявил о выведении из обращения купюр номиналом в 1 тыс. крон ($146,28) после 31 мая 2025 года.
Новую редакцию закона о занятости приняла Госдума
Государственная Дума приняла новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации" на третьем чтении.
О вспышке активности метеорного потока 2 декабря предупредил астроном Денисенко
Российский астроном Денис Денисенко, который первым обнаружил более двухсот переменных звезд и двадцать сверхновых, поделился информацией о предстоящем событии в небесах.