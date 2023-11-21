Угрозу трагической участи текущему президенту Украины Владимиру Зеленскому предсказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В своем выступлении на Youtube-канале Judging Freedom он отметил, что лидеров западных стран называют "лицами войны", указывая на то, что Запад намекает украинскому лидеру на необходимость уступить место тому, кто способен достичь мирного соглашения с Россией, сообщает anna-news.info.
Макгрегор считает, что для Зеленского будет удивительно, если его оставят в живых, особенно учитывая потери, понесенные украинской армией. Эксперт выразил опасение, что даже в случае успешного покидания страны, Зеленского могут подвергнуть "возмездию" в виде судьбы, аналогичной той, что постигла Троцкого, подразумевая возможное применение насилия в отношении президента.
Достижение соглашения по заложникам зависит и от Израиля, и от ХАМАС: заявление США
Достижение окончательных соглашений по освобождению заложников теперь зависит от двух сторон.
За сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии истребители коалиции
Авиация международной коалиции под командованием США дневникно нарушает воздушное пространство в районе Эт-Танф в Сирии.
Продолжение "Не родись красивой" забраковало СТС
Продолжение знаменитого сериала "Не родись красивой" выходит на телеканале СТС в 2024 году, как объявил главный режиссер канала Антон Федотов.
Совет делового сотрудничества с Белоруссией состоится в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде 22 ноября состоится заседание Совета делового сотрудничества между Нижегородской областью и Белоруссией