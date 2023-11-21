Угрозу трагической участи текущему президенту Украины Владимиру Зеленскому предсказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В своем выступлении на Youtube-канале Judging Freedom он отметил, что лидеров западных стран называют "лицами войны", указывая на то, что Запад намекает украинскому лидеру на необходимость уступить место тому, кто способен достичь мирного соглашения с Россией, сообщает anna-news.info.

Макгрегор считает, что для Зеленского будет удивительно, если его оставят в живых, особенно учитывая потери, понесенные украинской армией. Эксперт выразил опасение, что даже в случае успешного покидания страны, Зеленского могут подвергнуть "возмездию" в виде судьбы, аналогичной той, что постигла Троцкого, подразумевая возможное применение насилия в отношении президента.