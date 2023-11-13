О повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области сообщили в Украине

Инфраструктурный объект, расположенный в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, пострадал в результате взрыва. Об этом информировал глава военной администрации региона Сергей Лысак. В своем сообщении в Telegram-канале он отметил, что пострадали как коммунальное предприятие, так и инфраструктурный объект.

Повреждены газопровод и линия электропередачи. При этом Лысак не предоставил подробности о том, какой конкретный объект инфраструктуры получил повреждения. Ранее в Днепропетровской области и в нескольких других регионах Украины несколько раз объявляли и отменяли воздушную тревогу, сообщает ТАСС.