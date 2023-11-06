Лавров: Россия не будет обсуждать процедуры по ДСНВ, пока США помогают Киеву

Россия отказывается рассматривать возможность восстановления обсуждений с США по вопросам, связанным с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока Вашингтон продолжает поставки дальнобойного оружия Украине. Это оружие уже применялось в атаках на российские стратегические объекты, включая базы стратегических ядерных бомбардировщиков, как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на мероприятии "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия" через видеосвязь.

Лавров подчеркнул, что пока США поддерживают Украину в поставках такого оружия, Россия не готова рассматривать возможность восстановления процедур, предусмотренных ДСНВ. Он выразил опасения относительно роли, которую могут сыграть американцы в атаках на российские стратегические объекты, как в поставке оружия, так и в предоставлении соответствующей информации, сообщает ТАСС.

Лавров также отметил, что Договор о стратегических наступательных вооружениях устанавливает принцип взаимного доверия и сотрудничества между Россией и США, но эти принципы были нарушены американской стороной. Он подчеркнул, что ситуация в Украине не оправдывает нарушения Договора, и Россия не собирается рассматривать его восстановление до устранения причин этого нарушения.