Эксперт сказал, что конфликт на Украине привел к нехватке вольфрама

Конфликт на Украине стал причиной увеличения глобального интереса к вольфраму и усугубил дефицит этого металла, особенно в связи с ростом производства боеприпасов. Эту информацию предоставил генеральный директор канадской компании по добыче полезных ископаемых Almonty Industries Льюис Блэк. В своем интервью Nikkei Asia он подчеркнул, что в развитых странах отсутствуют значительные резервы боеприпасов и они столкнулись с ограниченной возможностью увеличить производство боеприпасов, что они делали последние 30 лет.

По его словам, многие страны в настоящее время пытаются расширить производство боеприпасов, и для этого им необходим вольфрам. Однако вольфрама недостаточно, и даже тот, что доступен, находится в юрисдикции стран, которые, возможно, станут потенциальными противниками в будущем, в частности, Китая, сообщает ТАСС.

Согласно данным издания, примерно 90% всей добычи вольфрама приходится на Китай и Россию, а из этой доли более 85% принадлежит Китаю. Другие поставщики вольфрама на мировом рынке включают Вьетнам, Боливию и Австрию. Льюис Блэк также подчеркнул, что Китай укрепил свою доминирующую позицию на рынке, благодаря низким ценам на этот металл за последние годы. В связи с этим Almonty Industries планирует вновь открыть свой филиал в Южной Корее, который был закрыт в 1990-х.

Генеральный директор компании также подчеркнул важность разработки планов на случай, если развитые страны окажутся изолированными от источников поставок вольфрама. Он отметил, что никто не знает, как Китай поступит на самом деле, но считает, что доля рынка вольфрама, которой в настоящее время владеет КНР, была дорогостоящей для них, и он не верит, что Китай добровольно откажется от нее.