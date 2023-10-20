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В Украине объявили воздушную тревогу в трех областях
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  • Опубликована сегодня в 18:28

В Украине объявили воздушную тревогу в трех областях

Вечером в трех регионах Украины было объявлено воздушное предупреждение. Эта информация получена из официального источника, предназначенного для информирования населения. Предупреждения актуальны для Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областей, сообщает ТАСС.

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