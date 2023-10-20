В Минобороны РФ сообщили, что за сутки сбили 7 украинских МиГ-29

В течение последних 24 часов российские системы противовоздушной обороны сообщили о сбитии семи истребителей МиГ-29, согласно официальному сообщению Министерства обороны Российской Федерации. За прошедшую неделю было зафиксировано 12 случаев сбития украинских военных самолетов силами ПВО, сообщает Ruposters.
С начала специальной операции было уничтожено 500 украинских военных самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12778 танков и других военных боевых машин, 1165 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14463 единицы специализированной военной автомобильной техники.
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