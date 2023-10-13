Подоляк объявил, что Украина исследует возможности для производства дальнобойных ракет

Киев стремится привлечь инвестиции для масштабирования экспериментального производства дальнобойных ракет и перевода его на индустриальные масштабы. С таким заявлением выступил Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины. Он подчеркнул, что в Киеве имеются ракетные образцы, способные пролететь расстояние до 1 000 километров.

Подоляк также отметил, что в настоящее время ведутся переговоры на разных уровнях с потенциальными инвесторами, и он верит в успешное привлечение средств, которые позволят перейти от производства экспериментальных образцов к промышленному производству ракет. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению объемов ракетного производства, имеющих реальное воздействие на ситуацию на передовой.

Подоляк также подчеркнул, что Украине необходимо будет производить от 100 до 300 дальнобойных ракет ежемесячно. Он также выразил надежду на то, что Киев сможет привлечь инвестиции для развития производства беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно использовала дальнобойное оружие собственного производства, поразив цель на расстоянии 700 километров. Однако конкретные детали относительно вида оружия и цели оставались не разглашенными. Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что работа над разработкой дальнобойного оружия началась в Украине еще в марте 2020 года по поручению президента Зеленского.