С февраля 2022 года на Украине продолжается конфликт, который привел к трагическим последствиям. Заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо сообщил о потерях среди гражданского населения. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля 2022 года по 8 октября 2023 года зарегистрировано 27 768 гражданских жертв. Из них 9 806 человек погибли, а 17 962 получили ранения. Важно отметить, что реальные цифры, скорее всего, выше этих статистических данных, сообщает ТАСС.

На созванном по инициативе России заседании, посвященном западным поставкам вооружений в Киев, Адедежи Эбо призвал к срочному прекращению использования противопехотных наземных мин и кассетных боеприпасов. Он подчеркнул, что применение таких видов оружия имеет серьезные и долгосрочные последствия, особенно для гражданского населения. Эбо также попросил страны, не являющиеся участниками соответствующих конвенций, принять меры и присоединиться к ним.

Министерство обороны Российской Федерации подчеркивало, что российские удары наносятся исключительно по военным целям с использованием высокоточного оружия. Тем не менее, в июле 2023 года помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о решении США передать Украине кассетные боеприпасы, которые вызывают опасения ООН. Он также отметил, что Киев предоставил США гарантии в письменной форме о минимизации рисков для мирного населения при использовании такого оружия.