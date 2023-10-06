МО РФ предоставило информацию о потерях ВСУ на направлении в Купянске

Согласно информации от Министерства обороны РФ, в течение последней недели Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери на направлении в Купянске. В ходе этого периода, подразделения Западной группировки войск успешно отразили четыре контратаки со стороны ВСУ. Кроме того, авиационные удары и артиллерийская атака нанесли ущерб живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковка и Тимковка в Харьковской области, а также в Новоселовском и Новолюбовке на территории Луганской Народной Республики, сообщает ТАСС.

Обобщая данные за период с 29 сентября по 6 октября, можно отметить, что ВСУ понесли потери, включая свыше 405 военнослужащих, 5 танков и различные другие боевые бронированные машины, а также 15 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии на данном направлении.