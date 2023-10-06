В Крыму гражданина Украины приговорили к 13 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины, осудив его на 13 лет лишения свободы за передачу информации о дислокации и перемещении российских военных в рамках специальной военной операции Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Согласно решению Верховного суда Республики Крым, гражданин Украины по имени Цыгип Сергей Витальевич, родившийся в 1961 году, признан виновным в шпионаже. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Следствие установило, что он передал представителям СБУ и Вооруженных сил Украины информацию о местонахождении, численности и маршрутах перемещения российских вооруженных подразделений в районе специальной военной операции, а также о видах военной техники и вооружения, используемых ими. Эта информация предназначалась для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов Вооруженных сил Украины по позициям Вооруженных сил Российской Федерации.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) утверждает, что осужденный был агентом СБУ. Уголовное дело в отношении него расследовалось следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.