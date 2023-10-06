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В Чехии объявили, что более 200 тысяч беженцев с Украины покинули страну
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  • Опубликована сегодня в 13:47

В Чехии объявили, что более 200 тысяч беженцев с Украины покинули страну

За время конфликта на Украине, более 200 тысяч украинских беженцев, из общей численности 561,6 тысяч человек, обратились к чешским властям, просив временного убежища в республике. Об этом сообщил первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, сообщает ТАСС.

"На 1 октября у нас было 358 740 человек с статусом временной защиты. Из них более 200 тысяч украинцев покинули республику в период продолжения конфликта, перебравшись в другие страны Евросоюза или вернувшись на Украину", — сообщил политик.

Ракушан также отметил, что более 115 тысяч украинских беженцев успешно нашли работу в Чехии. Кроме того, он подчеркнул, что количество украинцев, трудоустроившихся в республике, постоянно растет.

"В начале сентября это число составляло 111 тысяч человек", — добавил он.

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