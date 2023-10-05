Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.10.2023 : 99,4555
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.10.2023 : 104,3024
Конфликт в Украине стал основой для обязательств ЕС по помощи стране на пути в Евросоюз
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:59

Конфликт в Украине стал основой для обязательств ЕС по помощи стране на пути в Евросоюз

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, подчеркнул, что Евросоюз не взял бы на себя обязательства по оказанию помощи Украине в ее стремлении вступить в сообщество, если бы не конфликт в этой стране.

В интервью радиостанции RNE, он отметил, что обязательства ЕС по поддержке Украины являются серьезными и политическими, и были приняты исключительно в связи с военным конфликтом.

Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, и главы государств и правительств ЕС одобрили ее кандидатуру в июне того же года. Однако начало переговорного процесса требует выполнения ряда условий и реформ в Украине.

Мир

Индия поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе

Индия поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе

Ариндам Багчи выразил беспокойство по поводу событий в Нагорном Карабахе.

Читать полностью
Таинственное заболевание поразило не менее чем 90 школьниц в Кении

Таинственное заболевание поразило не менее чем 90 школьниц в Кении

Минимум 90 школьниц пострадали от неизвестного заболевания, которое быстро распространилось и вызывает паралич ног.

Читать полностью

Общество

Банк России устанавливает официальные курсы валют на 6 октября 2023 года

Банк России устанавливает официальные курсы валют на 6 октября 2023 года

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 99,6762 рубля.

Читать полностью
Источник, близкий к Игорю Николаеву, поделился, что с ним все хорошо

Источник, близкий к Игорю Николаеву, поделился, что с ним все хорошо

Певец и композитор успешно прошел операцию и находится дома, где проходит процесс реабилитации.

Читать полностью

Новости