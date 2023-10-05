Конфликт в Украине стал основой для обязательств ЕС по помощи стране на пути в Евросоюз

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, подчеркнул, что Евросоюз не взял бы на себя обязательства по оказанию помощи Украине в ее стремлении вступить в сообщество, если бы не конфликт в этой стране.
В интервью радиостанции RNE, он отметил, что обязательства ЕС по поддержке Украины являются серьезными и политическими, и были приняты исключительно в связи с военным конфликтом.
Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, и главы государств и правительств ЕС одобрили ее кандидатуру в июне того же года. Однако начало переговорного процесса требует выполнения ряда условий и реформ в Украине.
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