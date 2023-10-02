Украина стремится к полноправному членству в Евросоюзе, и других альтернативных вариантов интеграции не рассматривает. Это было подтверждено министром иностранных дел Украины, Дмитрием Кулебой, на совместной пресс-конференции в Киеве с главой европейской дипломатии, Жозепом Боррелем, сообщает ТАСС.
Кулеба подчеркнул, что Украина считает себя важным игроком и настаивает на первосортном членстве в ЕС. Он также заявил, что украинское руководство внимательно следит за дискуссиями в Евросоюзе относительно процесса интеграции Украины и подчеркнул, что не поступало никаких предложений о "второстепенном членстве" в ЕС.
20 сентября Германия и Франция представили свои предложения по реформированию Евросоюза, необходимые для продолжения процесса расширения, включая прием Украины. Эти предложения включают создание четырех уровней европейской интеграции с разными полномочиями, отказ от принятия решений в Совете ЕС на основе консенсуса и пересмотр бюджета ЕС, включая его расширение и новые механизмы финансирования.
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