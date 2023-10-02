Байден требует финансовой поддержки для Украины в условиях высокого напряжения

В напряженной ситуации президент США Джо Байден подтвердил свое обязательство поддерживать Украину. Байден призвал Конгресс принять отдельное финансирование для Украины, подчеркивая его важность в текущем конфликте с Россией. Это обращение произошло после того, как временное финансирование изначально включало помощь Украине, но в конечном итоге отказалось от нее, сообщает mid-day.com

"Хотя спикер и подавляющее большинство членов Конгресса остались непоколебимыми в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы не можем, в каких бы обстоятельствах ни находились, позволить прерывать процесс американской поддержки Украины", - заявил Байден, подчеркивая необходимость беспрерывной американской поддержки.

Байден также критиковал республиканцев из Палаты представителей за создание, как он выразился, "сознательного кризиса".