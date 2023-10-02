Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.09.2023 : 97,4147
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.09.2023 : 103,1631
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:31

Байден требует финансовой поддержки для Украины в условиях высокого напряжения

В напряженной ситуации президент США Джо Байден подтвердил свое обязательство поддерживать Украину. Байден призвал Конгресс принять отдельное финансирование для Украины, подчеркивая его важность в текущем конфликте с Россией. Это обращение произошло после того, как временное финансирование изначально включало помощь Украине, но в конечном итоге отказалось от нее, сообщает mid-day.com

"Хотя спикер и подавляющее большинство членов Конгресса остались непоколебимыми в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы не можем, в каких бы обстоятельствах ни находились, позволить прерывать процесс американской поддержки Украины", - заявил Байден, подчеркивая необходимость беспрерывной американской поддержки.

Байден также критиковал республиканцев из Палаты представителей за создание, как он выразился, "сознательного кризиса".

Мир

ГТУ: Товарооборот Китая и Украины сократился на пятую часть прежних объемов

Согласно данным Главного таможенного управления Китая (ГТУ), объем торговли между Китаем и Украиной за январь — август 2023 года сократился на 19,5% по сравнению с предыдущим годом и составил приблизительно $4,86 миллиарда.

Читать полностью

Кирби: США введут новые санкции против Ирана за задержания американцев

США планируют ввести дополнительные санкции против высших представителей иранского руководства в ответ на якобы неправомерные задержания американских граждан в Иране.

Читать полностью

Общество

Leroy Merlin лидирует в рейтинге Forbes крупнейших иностранных компаний в России

Leroy Merlin лидирует в рейтинге Forbes крупнейших иностранных компаний в России

﻿Французская розничная сеть Leroy Merlin заняла первое место в рейтинге Forbes

Читать полностью
ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar

ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar

Турецкая сторона рассматривает вопрос о передаче беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci Украине/

Читать полностью

Новости