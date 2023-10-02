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  • Опубликована сегодня в 8:23

ВСУ могут получить от турецкого производителя улучшенную версию БПЛА Bayraktar

Согласно заявлению генерального директора компании-производителя Baykar Халука Байрактара, Турецкая сторона рассматривает вопрос о передаче беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci Украине. Он подчеркнул, что данный вопрос находится в процессе анализа и оценки.

Байрактар отметил, что для возможности производства беспилотных летательных аппаратов данного типа на Украине, компания должна получить разрешение от турецкого правительства. Он подчеркнул, что в сфере военного сотрудничества требуются соответствующие государственные одобрения, и у Baykar уже есть соответствующее разрешение. Глава компании добавил, что вопрос о Bayraktar Akinci находится в процессе рассмотрения, сообщает ТАСС.

В ходе первого форума оборонных индустрий в Киеве, который прошел 29 сентября, Байрактар выразил намерение завершить строительство завода по производству беспилотников Bayraktar на Украине в течение 1,5 лет. Он также сообщил, что компания в общей сложности планирует вложить около $100 миллионов в Украину. Эти инвестиции включают в себя не только строительство завода, но и обеспечение работы сервисного центра и главного офиса компании в Украине.

В августе предыдущего года стало известно о начале строительства завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что строительство этого завода займет несколько месяцев, и его запуск планировался до конца 2023 года. Однако Боднар также отметил, что боевые действия "внесли коррективы в первоначальные планы относительно завода".

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