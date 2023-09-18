Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил на YouTube-канале Dialogue Works, что президент России Владимир Путин не намерен уступать в конфликте с Украиной до тех пор, пока не будут выполнены требования Москвы.

Согласно Ларри Джонсону, Путин надеется удерживать Украину в состоянии напряженности до тех пор, пока та не будет вынуждена либо согласиться с условиями, предложенными Россией, либо приступить к мирным переговорам, которые также будут учитывать интересы Москвы. Джонсон подчеркнул, что Россия не собирается отступать от своих позиций в данном конфликте.

Эксперт также отметил, что российский лидер прилагает усилия для того, чтобы избежать эскалации конфликта насколько это возможно. Ведь расширение кризиса и вовлечение западных стран могло бы привести к непредсказуемым последствиям и катастрофическим событиям.

Ларри Джонсон также выразил разочарование в действиях президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что изначально ожидал политического урегулирования ситуации в Донбассе от него, но, на его взгляд, глава украинского режима только усугубил конфликт.

Стоит отметить, что Россия неоднократно подчеркивала готовность к переговорам, однако украинские власти законодательно запретили их проведение. Кремль также подчеркивал отсутствие предпосылок для мирного разрешения ситуации и приоритетность достижения целей спецоперации на востоке Украины. В июне, Президент Путин подчеркнул готовность России участвовать в диалоге по урегулированию украинского кризиса.