МЦТ Украины: В 7 областях страны объявлена воздушная тревога

В Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога, как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно информации, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал одновременно в 14:57 по местному времени (что соответствует московскому времени).
Ранее в понедельник, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщили о взрывах, произошедших в Хмельницкой и Одесской областях.
С начала октября 2022 года Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить удары по инфраструктуре Украины. Эти действия начались через два дня после теракта на Крымском мосту, по мнению российских властей, за которым стоят украинские спецслужбы. Воздействие направлено на различные объекты, такие как энергетическая инфраструктура, оборонная промышленность, военное управление и системы связи на всей территории Украины. С тех пор воздушная тревога в различных украинских регионах объявляется ежедневно, иногда охватывая всю страну.
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