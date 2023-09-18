Экс-премьер Словакии и лидер партии Роберт Фицо заявил в понедельник, что Словакия приостановит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства. Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября.

В интервью агентству Ассошиэйтед Пресс Роберт Фицо заявил: "Если Smer войдет в правительство, мы прекратим поставки на Украину каких-либо боеприпасов или оружия".

По его мнению, новые поставки оружия Киеву не изменят ход военных действий, и вместо этого странам Запада следует способствовать поиску компромисса между Москвой и Киевом.

Это заявление Фицо показывает общеевропейскую тенденцию укрепления влияния партий, выступающих против вмешательства в конфликт на Украине. На данный момент партия Фицо считается фаворитом предстоящих выборов в Словакии.

После проведения выборов планируется формирование нового правительства в Словакии, которое сменит нынешний кабинет министров, сформированный президентом Зузаной Чапутовой в мае 2023 года. Этот кабинет состоит из чиновников, не участвующих в выборах, и возглавляется бывшим заместителем председателя Нацбанка Людовитом Одором.