Экс-премьер Словакии и лидер партии Роберт Фицо заявил в понедельник, что Словакия приостановит поставки вооружений на Украину, если оппозиционная партия Smer войдет в состав нового правительства. Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября.
В интервью агентству Ассошиэйтед Пресс Роберт Фицо заявил: "Если Smer войдет в правительство, мы прекратим поставки на Украину каких-либо боеприпасов или оружия".
По его мнению, новые поставки оружия Киеву не изменят ход военных действий, и вместо этого странам Запада следует способствовать поиску компромисса между Москвой и Киевом.
Это заявление Фицо показывает общеевропейскую тенденцию укрепления влияния партий, выступающих против вмешательства в конфликт на Украине. На данный момент партия Фицо считается фаворитом предстоящих выборов в Словакии.
После проведения выборов планируется формирование нового правительства в Словакии, которое сменит нынешний кабинет министров, сформированный президентом Зузаной Чапутовой в мае 2023 года. Этот кабинет состоит из чиновников, не участвующих в выборах, и возглавляется бывшим заместителем председателя Нацбанка Людовитом Одором.
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