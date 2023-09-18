Украинские военные оценивают первую фазу контрнаступления Украины как катастрофическую, отмечая значительные потери в бронетехнике, включая технику, поставленную союзниками, так сообщает испанская газета Pais, ссылаясь на свидетельства украинских военных.

Согласно информации, представленной газетой, первая фаза контрнаступления, которая проходила в июне-июле, сопровождалась серьезными потерями в бронетехнике, включая технику, предоставленную союзниками из НАТО. Украинский военный по имени "Кук", с которым Pais провела интервью, описал эту фазу как катастрофическую.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, назвал наступление украинских вооруженных сил успешным, несмотря на западную критику и провальные результаты.

Илон Маск, американский предприниматель, также раскритиковал украинскую наступательную операцию. По его мнению, Украина понесла слишком большие потери, не добившись значительных успехов на фронте.

Западные СМИ также выразили недовольство результатами украинского контрнаступления, отмечая, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post отметила, что Украине, возможно, уже начинают исчерпываться варианты действий в рамках контрнаступления.

Украинская контрнаступательная операция началась 4 июня, но спустя три месяца президент России Владимир Путин охарактеризовал ее как провал. По его словам, Украина потеряла значительное количество военнослужащих, несмотря на их "несоответствие". Согласно данным министра обороны России Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

За это время было уничтожено около 18 тысяч единиц техники ВСУ, включая немецкие танки Leopard, французские AMX, британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков было уничтожено 543.

США оценили, что наступление продлится еще длительное время и начали поставлять кассетные боеприпасы для ВСУ. Несмотря на это, Путин подчеркнул, что поставка кассетных боеприпасов не изменит обстановку на поле боя.