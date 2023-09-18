Financial Times: Гребенщиков не захотел быть "мертвым русским" на Украине

Музыкант Борис Гребенщиков рассказал в интервью Financial Times о причинах своего отказа выступать на Украине. Он связал этот отказ с отношением украинцев к россиянам и угрозами, которые он получал.

Гребенщиков заявил, что половина украинцев считает, будто "хороший русский — это мертвый русский". Он подчеркнул, что получает много подобных писем и сообщений, что, вероятно, повлияло на его решение не выступать на Украине.

Музыкант также уточнил, что уже более полутора лет он не был в России и не собирается приезжать в ближайшем будущем. В настоящее время он живет и работает в Лондоне, поскольку это место больше соответствует его предпочтениям, чем Санкт-Петербург.

Следует отметить, что Министерство юстиции России внесло Бориса Гребенщикова в реестр иностранных агентов в июне. По данным ведомства, это решение было связано с тем, что он выступал за рубежом с целью сбора финансовой помощи для Киева, критиковал специальную военную операцию и получал поддержку от иностранных источников, находясь вне территории России.