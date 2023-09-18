Сразу шесть замминистра обороны Украины уволены за проведение аэросъемки

Правительство Украины приняло решение об увольнении шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства, говорится в сообщении пресс-служб кабмина.
Данное решение связано с нарушением режимных требований во время проведения аэросъемки на территории регионального предприятия в городе Полярные Зори. Проведение аэросъемки осуществлялось без получения соответствующих разрешений и создало потенциальную угрозу для нормального функционирования указанного предприятия, а также для жизни и здоровья его сотрудников.
В рамках административного наказания лицо, ответственное за нарушение, было оштрафовано на сумму в размере 30 тысяч рублей. Следует отметить, что запуск аэросъемки был осуществлен в запретной зоне, которая была установлена по приказу Министерства транспорта России. По инициативе Управления Федеральной службы безопасности России (УФСБ) против мужчины была применена административная ответственность согласно части 2 статьи 11.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не имеющим необходимого законного права на осуществление деятельности в данной сфере).
Следует также учесть, что с 10 апреля 2023 года в данном регионе был введен запрет на использование гражданских беспилотных летательных аппаратов с массой более 150 граммов без предварительного получения специального разрешения.
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