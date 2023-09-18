Согласно информации, опубликованной газетой "The Sun", британский наемник по имени Джордан Чедвик, тело которого обнаружено в водоеме с связанными руками на Украине, возможно, подвергся пыткам и был убит другим иностранным наемником.

Сообщается, что товарищи Чедвика, находившиеся в ужасе, назвали другого британского бойца основным подозреваемым. Некоторые наемники утверждают, что Чедвика пытали, возможно, используя воду. Они указывают на то, что жидкость, обнаруженная в его легких, отличается от воды в водоеме, где было найдено тело.

Согласно информации издания, еще одного британского наемника, Дэниела Берка, также мог убить его товарищ. Полиция рассматривает австралийско-ливанского наемника как основного подозреваемого.

Отмечается, что Министерство обороны Российской Федерации неоднократно заявляло, что киевский режим привлекает иностранных наемников в качестве "пушечного мяса". Российские военные утверждают, что они будут продолжать уничтожать иностранных наемников на всей территории Украины. Сами наемники, приехавшие в Украину для участия в боевых действиях за деньги, в интервью отмечали, что украинские военные плохо координируют их действия, и их шансы на выживание в боях малы, так как интенсивность конфликта сильно отличается от ситуации, с которой они сталкивались в прошлом в Афганистане и Ближнем Востоке.