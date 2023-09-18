Согласно информации, опубликованной газетой "The Sun", британский наемник по имени Джордан Чедвик, тело которого обнаружено в водоеме с связанными руками на Украине, возможно, подвергся пыткам и был убит другим иностранным наемником.
Сообщается, что товарищи Чедвика, находившиеся в ужасе, назвали другого британского бойца основным подозреваемым. Некоторые наемники утверждают, что Чедвика пытали, возможно, используя воду. Они указывают на то, что жидкость, обнаруженная в его легких, отличается от воды в водоеме, где было найдено тело.
Согласно информации издания, еще одного британского наемника, Дэниела Берка, также мог убить его товарищ. Полиция рассматривает австралийско-ливанского наемника как основного подозреваемого.
Отмечается, что Министерство обороны Российской Федерации неоднократно заявляло, что киевский режим привлекает иностранных наемников в качестве "пушечного мяса". Российские военные утверждают, что они будут продолжать уничтожать иностранных наемников на всей территории Украины. Сами наемники, приехавшие в Украину для участия в боевых действиях за деньги, в интервью отмечали, что украинские военные плохо координируют их действия, и их шансы на выживание в боях малы, так как интенсивность конфликта сильно отличается от ситуации, с которой они сталкивались в прошлом в Афганистане и Ближнем Востоке.
Еврокомиссия вновь обсудит ситуацию с украинским зерном 25 сентября
Спорные вопросы, связанные с импортом украинского зерна в приграничные с Украиной европейские страны, будут обсуждаться на заседании специальной координационной платформы 25 сентября
Мамрадзе: Стронники Саакашвили готовятся устроить кровопролития в Грузии
Политолог и руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе предупредил, что оппозиционные группы и сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили могут подготовиться к насильственным беспорядкам
Telegraph: 13,8 миллиона фунтов стерлингов потратят на поддержку ЛГБТ в Великобритании
Национальная служба здравоохранения Великобритании приняла решение выделить значительные средства на создание трех новых департаментов, придерживаясь принципов равенства и уважения к ЛГБТ, несмотря на критику за возможное расточительство
В Ливане рассмотрят иск против японских топ-менеджеров Nissan
Ливанская прокуратура начнет рассмотрение судебного иска Карлоса Гона, бывшего руководителя автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, против японских топ-менеджеров Nissan