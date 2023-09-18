Сегодня Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины от февраля 2022 года, который направлен против России в связи с предполагаемым нарушением конвенции о геноциде в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Эти судебные слушания по иску Украины против РФ запланированы на период с 18 по 27 сентября и начались с рассмотрения предварительных возражений, выдвинутых Российской Федерацией.
Первоначально сегодня слово было предоставлено российской стороне, во вторник свою позицию представит Украина, а в среду будут рассмотрены аргументы других государств, которым было разрешено присоединиться к иску. Среди этих стран, перечисленных в документах суда, находятся Германия, Австралия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада и Нидерланды.
Исходя из сведений, Украина подала иск против России 26 февраля 2022 года, сосредотачиваясь на конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В ответ на это, глава МИД России Сергей Лавров выразил сомнения в обоснованности иска и подчеркнул, что коллективный Запад использует международное правосудие в своих интересах.
Украина также запросила временные меры, и Международный суд ООН 16 марта 2022 года вынес постановление, в котором призвал Россию немедленно приостановить военную операцию на украинской территории и обеспечить, чтобы все подконтрольные России силы не принимали участие в военных действиях. Суд также призвал обе стороны воздержаться от действий, которые могли бы усугубить разбирательство.
Однако Россия 3 октября 2022 года представила предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, что привело к временной приостановке рассмотрения дела по существу.
В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более чем 30 государствам присоединиться к иску Украины против России, и эти страны представили свои письменные замечания к иску к установленному сроку 5 июля 2023 года.
Важно отметить, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года, президент Владимир Путин объявил, что это было необходимо для защиты людей, подвергавшихся угрозе и геноциду со стороны киевского режима, и что России не оставалось иных альтернативных вариантов в реакции на сложившуюся обстановку в Европе.
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