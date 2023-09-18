Согласно сообщению издания Military Watch, ситуация в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) становится все более тяжелой, и они несут значительные потери.

Старший офицер призывной службы Полтавской области Украины подполковник Виталий Бережной поделился следующими цифрами: "Из 100 человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10-20. Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80-90 процентов."

Кроме того, обозреватели отмечают, что Министерство обороны Украины расширило круг граждан, подлежащих призыву в армию, включая мужчин с гепатитом, бессимптомной ВИЧ-инфекцией и излеченным туберкулезом. Интересно, что солдатам выдавали советскую винтовку и униформу, отправляя их на передовую без должной подготовки, хотя офицеры утверждали, что они обучаются на поле боя.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, и Киев бросил в бой бригады, обученные НАТО и вооруженные западной техникой, включая танки Leopard. Эти события вызвали большое внимание как внутри Украины, так и за ее пределами. По данным Министерства обороны России на начало сентября, ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.