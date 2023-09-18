Теткино: 11 жилых домов пострадали от обстрелов ВСУ

Одиннадцать жилых домов в поселке Теткино Курской области получили повреждения в результате обстрела, который произошел в результате вторжения с украинской стороны. Губернатор области Роман Старовойт поделился этой информацией в своем Telegram-канале. Он сообщил о серьезных разрушениях, которые произошли в поселке.
В цитате губернатора сказано: "Поселок Теткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилет. Повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте."
Кроме того, обстрел повредил коммуникации, и некоторые улицы в поселке Теткино остались без электричества, воды и газа.
В дополнении к информации губернатор уточнил, что в результате обстрела пострадала женщина, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Теткино подверглось обстрелу также и в предыдущее воскресенье, и в результате этого обстрела пострадала подстанция, что привело к обесточиванию части поселка.
Кроме того, вечером в субботу под ударами Вооруженных Сил Украины оказались районы Суджанский и Кореневский, и один из жителей села Плехово получил смертельное осколочное ранение.
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