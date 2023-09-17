В ночь на понедельник в части Херсона, находящейся под контролем Киева, снова раздался серия взрывов, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"В Херсоне снова слышны взрывы", - отмечено в сообщении издания.
Ранее украинское издание "Общественное" также докладывало о взрывах в Херсоне, который находится под контролем столицы Украины.
С 1:25 по московскому времени в подконтрольных Киеву частях Херсонской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре были начаты Вооруженными силами Российской Федерации 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту. Российские власти утверждают, что за этими действиями стоят украинские спецслужбы. Атаки носят характер ударов по объектам энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно, иногда - на всей территории страны.
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