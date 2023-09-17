Сенатор от крымского региона и член международного комитета Совета Федерации России Сергей Цеков выразил недовольство по поводу оценок канцлера Германии Олафа Шольца касающихся ситуации на Украине, назвав его "крайне неблагодарным человеком" и его оценки "необъективными".
Ранее Олаф Шольц заявил, что одним из условий начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины. Однако Сергей Цеков считает, что канцлер Шольц не учитывает исторический контекст и роль, которую Россия сыграла в отношениях с Германией.
Сергей Цеков отметил: "Шольц необъективен в оценке событий, происходящих на Украине. Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за все то, что Россия сделала для Германии. Именно Россия объединила Германию, долгое время поставляла по дешевым ценам энергоносители, а в благодарность за это Германия активно участвовала в формировании блока НАТО и его расширении на восток, угрожая России."
Сенатор также выразил удивление по поводу нелюбви и недальновидности политики Олафа Шольца в отношении России, отметив, что его действия не способствуют урегулированию ситуации на Украине и могут ухудшить отношения Германии с Россией.
Сергей Цеков заключил:
"Вместо каких-то адекватных действий по достижению мира на Украине, Шольц по-прежнему стремится к тому, чтобы разжечь конфликт, поставляя оружие украинским войскам, что может очень плохо закончиться для Германии."
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