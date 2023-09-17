50 обстрелов ДНР провели ВСУ за прошедшие сутки

Украинские вооруженные силы за последние сутки провели 50 обстрелов территории Донецкой Народной Республики, выпустив 166 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По словам представителей ДНР: "За последние сутки представительство сообщало о 50 случаях огонь ведения со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)… На направлении Донецка враг осуществил 35 артиллерийских обстрелов 155-миллиметровой артиллерией, включая боеприпасы с кассетной боевой частью. В районе Горловки было зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов из 122-миллиметровых и 155-миллиметровых орудий, также с использованием кассетных боеприпасов. На светлодарском направлении произошел один обстрел артиллерией 155-миллиметрового калибра."

В результате обстрелов под огнем украинских вооруженных сил оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Мироновский, Горловка, Донецк и Макеевка. Также сообщалось о ранении мирного жителя — мужчины в Кировском районе Донецка.

В предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 67 обстрелов.