Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Economist признал, что Украина не может завершить конфликт с Россией парадом победы в Москве.
Прямая речь:
"Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве".
Буданов, опираясь на исторический контекст, подчеркнул, что вооруженные конфликты сопровождали Россию на протяжении ее истории, и поэтому он не ожидает, что она когда-либо сдастся.
Президент России Владимир Путин неоднократно высказывал мнение, что победить Россию на поле боя невозможно. Он подчеркнул, что элиты Запада не скрывают своей цели — нанести стратегическое поражение Москве. В такой ситуации Россия, по словам президента, будет реагировать соответствующим образом, так как на кону стоит существование самого государства.
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