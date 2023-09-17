"Зеркало недели": Сильные взрывы в Измаиле

В городе Измаил Одесской области раздались сильные взрывы, где находится крупный морской порт, сообщает издание "Зеркало недели".
Телеканал опубликовал сообщение в своем телеграм-канале, где говорится:
"Мощные взрывы слышны в городе Измаил Одесской области".
В Одесской области в ночь с воскресенья на понедельник объявлена воздушная тревога.
Следует отметить, что российская армия с начала октября прошлого года регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах каждый день, иногда - по всей стране.
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