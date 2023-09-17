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  • Опубликована сегодня в 0:41

"Зеркало недели": Сильные взрывы в Измаиле

В городе Измаил Одесской области раздались сильные взрывы, где находится крупный морской порт, сообщает издание "Зеркало недели".

Телеканал опубликовал сообщение в своем телеграм-канале, где говорится:

"Мощные взрывы слышны в городе Измаил Одесской области".

В Одесской области в ночь с воскресенья на понедельник объявлена воздушная тревога.

Следует отметить, что российская армия с начала октября прошлого года регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики соседней республики.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах каждый день, иногда - по всей стране.

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