ПВО России предотвратили ракетную атаку на город Токмак в Запорожской области

Ракетную атаку на город Токмак в Запорожской области силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) сорвала российская система противоракетной обороны (ПВО). Об этом сообщил представитель оперативных служб региона, добавив, что нет информации о пострадавших и разрушениях.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о желании украинских властей бороться с гражданами, которые использовали взятки для получения фиктивных медицинских справок и ухода за границу, чтобы избежать мобилизации. По его словам, необходимо обращаться в суды стран, где эти граждане находятся в качестве беженцев, и доказывать незаконность получения справок. Он также признал, что экстрадиция подобных лиц представляет собой сложную юридическую процедуру и не стоит рассчитывать на их массовое возвращение.
Согласно Подоляку, украинские власти планируют составить реестры людей, которые покинули страну, используя фиктивные справки, чтобы уйти от мобилизации. Он предупредил, что при возвращении в Украину у этих граждан возникнут юридические проблемы, и будут расследоваться обстоятельства их ухода за границу.
В августе глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские власти могут обратиться к другим странам с запросом на экстрадицию военнообязанных граждан, покинувших Украину, представив поддельные медицинские справки, утверждая, что они не годны для военной службы из-за состояния здоровья.
В Украине в феврале 2022 года было объявлено военное положение, а также начата всеобщая мобилизация. Действие указов о военном положении и мобилизации неоднократно продлевалось. В связи с этим мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено выезжать за границу. В конце августа президент Зеленский заявил о необходимости усилить мобилизацию после проведения чистки в военкоматах, где сотрудники за взятки освобождали украинцев от призыва.
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