Подоляк: Сбежавших от мобилизации украинцев стране не вернуть законными способами

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил сомнение в массовой экстрадиции тех мужчин, которые ушли за границу, чтобы избежать мобилизации, представив фиктивные медицинские справки. Однако он подчеркнул, что по возвращении таких граждан в Украину возникнут юридические сложности.

Подоляк отметил, что украинские власти намерены преследовать законодательно тех, кто использовал поддельные справки, чтобы уйти за границу и избежать мобилизации.

"Мы собираемся обратиться в суды стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы доказать, что они получили справку незаконно," — цитирует Подоляка украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что экстрадиция — это сложная юридическая процедура, и массового возвращения таких лиц стоит не ожидать.

Советник офиса президента также объявил о планах украинских властей составить реестры лиц, которые покинули страну, используя поддельные справки, чтобы избежать мобилизации. Он предупредил, что при возвращении в Украину у таких граждан возникнут юридические трудности, и будут выясняться обстоятельства их ухода за границу.

В конце августа, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия также заявил, что украинские власти могут обратиться к другим странам с просьбой о экстрадиции граждан, которые покинули Украину, представив фальшивые медицинские справки, утверждая, что они не пригодны к военной службе из-за состояния здоровья.

Следует отметить, что в Украине было введено военное положение 24 февраля 2022 года, а также был подписан указ о проведении всеобщей мобилизации, начиная с 25 февраля. Действие указов о военном положении и мобилизации продлевалось неоднократно. В связи с этим мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено выезжать за границу. В конце августа президент Зеленский заявил о необходимости усилить мобилизацию после проведения чистки в военкоматах, где сотрудники за взятки освобождали украинцев от призыва.